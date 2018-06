E3 2018 | Square Enix mostra il gameplay di Kingdom Hearts III su Xbox One

Da Kingdom Hearts 3 a Tomb Raider all’E3 2018 Square Enix - tutti i video : La "conferenza" di Square Enix all'E3 2018 si è conclusa, se possiamo chiamarla così. Si è trattato alla fine di una carrellata di video di nuovi giochi o vecchie conoscenze, tra gameplay e annunci di date di uscita. No, non è stato mostrato nulla di Final Fantasy VII Remake. Andiamo con ordine. Gli annunci e video di Square Enix all'E3 2018 I video possono essere visti tutti in basso. Si è iniziati subito con un lungo video di Shadow of the ...

E3 2018 : Tutti gli annunci di Square-Enix : In soli 30 minuti Square-Enix ha terminato la sua conferenza E3 2018, mostrando una carrellata di Trailer e Gameplay che vogliamo condividere con voi, cogliendo l’attimo fuggente per svelare 2 nuovi giochi in arrivo nel corso del 2019. E3 2018: Tutti gli annunci di Square-Enix Nuovo Gameplay per Shadow of the Tomb Raider, previsto per il 14 settembre 2018 annunciata una nuova espansione per Final Fantasy XIV Online annunciato ...

E3 2018 : Just Cause 4 si mostra in un video durante la conferenza di Square Enix : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Square Enix e, tra i giochi fino ad ora mostrati, c'è stato spazio per l'esplosivo Just Cause 4.Il titolo arriverà il prossimo 4 dicembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows), ma nell'attesa ecco qui il video condiviso nel corso della conferenza:Che ne pensate di Just Cause 4?Read more…

E3 2018 : The Quiet Man è una nuova IP di Square Enix : Square Enix inaspettatamente lancia un nuovo progetto, una nuova IP che si mostra con un reveal trailer sul palco dell'E3 in live action.Non si sa nulla e le uniche informazioni che abbiamo a disposizione si evincono dalle immagini del trailer che possiamo vedere insieme, qui di seguito:Read more…

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

