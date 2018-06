E3 2018 | spunta il primo video gameplay di NieR | Automata su Xbox One

Un ‘tridente’ Mondiale : nel giorno d’esordio di Russia 2018 spunta a Roma il murales di Putin - Trump e Conte [GALLERY] : Putin, Trump e Conte in un murales: l’opera per le vie di Roma che anticipa il Mondiale di Russia 2018 e una coalizione politica da brividi Dopo l’apparizione di un murales ‘al bacio’ tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, appare a Roma a Vicolo del Fico un’altra opera con un chiaro riferimento alle nuove dinamiche politiche mondiali ed alla competizione calcistica iridata di Russia 2018. Nel murales ci sono Vladimir ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Al via le registrazioni : tra i tentatori spunta l'amico di Ignazio Moser : TEMPTATION ISLAND 2018, la nuova edizione sta per iniziare. Filippo Bisciglia è appena arrivato in Sardegna e da Nuovo Tv spuntano le indiscrezioni sulle coppie(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 08:44:00 GMT)

E3 2018 : spuntano le prime immagini per Gears of War 5 : Dopo la rivelazione alla conferenza E3 2018 di Microsoft, la casa di Xbox e The Coalition ha rilasciato i primi dettagli e immagini del neo-annunciato Gears of War 5.Come riporta Dualshockers, abbiamo anche una descrizione ufficiale che parla brevemente della storia che vede Kait intraprendere il suo viaggio alla scoperta dell'"origine della Locusta"."Il mondo si sta sgretolando. La dipendenza dell'umanità dalla tecnologia è diventata la loro ...

Juventus - spunta la terza maglia. E il kit 2018/19 è al completo : TORINO - Mancava solo la terza maglia per conoscere il kit che indosserà la Juventus nella prossima stagione. E se la divisa casalinga ha già fatto il suo debutto nell'ultima di campionato contro il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni più bassi con i nuovi coefficienti : spunta quello per 71 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Fallout 76 uscirà a luglio del 2018? Spunta la data di uscita ma poi viene rimossa : In attesa di capire esattamente la natura di questo progetto nel corso della conferenza E3 di Bethesda che si terrà l'11 giugno alle 3:30 ore italiane, Fallout 76 ha inevitabilmente attirato la curiosità di molti soprattutto perché potrebbe rivelarsi uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, una sorta di mix tra il classico Fallout con l'aggiunta di elementi survival alla Rust e con una impalcatura online.Secondo i rumor il gioco ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia e Rodrigo Alves : spunta l'incredibile retroscena! : GRANDE FRATELLO 2018, cambio d'identità per Lucia e Filippo che si trasformano in Veronica e Danilo conquistando il web. Crollo emotivo per Simone Coccia.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:35:00 GMT)

Spider-Man sarà tra i protagonisti dell'E3 2018 : spunta un gigantesco murale tra i grattacieli di Los Angeles : Come annunciato qualche giorno fa da Sony, i grandi protagonisti della conferenza E3 2018 della compagnia saranno Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II e Spider-Man di Insomniac Games. Proprio a quest'ultimo attesissimo gioco è dedicato il gigantesco poster comparso su uno dei grattacieli di Los Angeles, in vista dell'importante evento.Come riporta Gamespot, E3 è sinonimo di "pubblicità giganti dedicate ai videogiochi", ...

Grande Fratello 2018 : spunta la frase che è costata la squalifica a Luigi Favoloso - un insulto a Selvaggia Lucarelli : La frase sessista di Favoloso sarebbe stata contro la nota opionionista con la quale, come è noto, ci sono state diversi e feroci scontri prima dell'ingresso del concorrente nella Casa.

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...

Amici 2018 Serale - le anticipazioni della terza puntata : tra gli ospiti spunta Gabbani : Amici Serale: Francesco Gabbani tra gli ospiti di sabato 21 aprile 2018 Secondo le anticipazioni ufficiali, sabato 21 aprile 2018 tra gli ospiti della terza puntata di Amici Serale spunta la “sorpresa” Francesco Gabbani. Il cantante è protagonista del nuovo appuntamento col talent show di Maria De Filippi che Mediaset manda in onda domani, dalle ore 21.10, […] L'articolo Amici 2018 Serale, le anticipazioni della terza puntata: ...

Grande Fratello 2018/ La sosia di Belen Rodriguez tra i concorrenti? Spunta il nome di Mila Suarez : Grande Fratello 2018: tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia ci sarà anche la sosia di Belen Rodriguez, Mila Suarez? Spunta anche il nome di Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:01:00 GMT)