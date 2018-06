E3 2018 | i videogiochi protagonisti della 24esima edizione

E3 2018 - ecco i trailer dei videogiochi in arrivo per PlayStation 4 : (Foto: Sony) Dopo la conferenza di Microsoft all’E3 di Los Angeles, è stata la volta di Sony, che a differenza della casa di Redmond, nel corso della sua conferenza di apertura della fiera ha puntato tutto sui giochi, e in particolare sui titoli che il gruppo può offrire sulla sua PlayStation 4 in esclusiva rispetto alla casa rivale. Quattro i titoli che hanno fatto battere maggiormente il cuore ai presenti in sala e a chi ha seguito la ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di giugno 2018 : Con l'avvicendarsi dei mesi di maggio e giugno si attendevano comunicazioni da parte di Sony in merito ai nuovi videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, comunicazione che è arrivata oggi per la felicità di coloro che posseggono un abbonamento e aspettavano notizie a riguardo.La lista dei videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di giugno include XCOM 2 e Trials Fusion per PS4, mentre per PS3 gli utenti potranno giocare liberamente a Tom ...

Nordic Game Conference 2018 : il 23 maggio parte la "principale conferenza europea dedicata ai videogiochi" : Anche all'interno del territorio europeo gli eventi dedicati al mondo dei videogiochi sono diversi e parecchi davvero molto interessanti per gli appuntamenti e le iniziative organizzate. Nel corso degli anni la Nordic Game Conference si è ritagliata un ruolo sempre più importante, arrivando anche a definirsi come la "principale Conference europea dedicata ai videogiochi".Tra pochi giorni e in particolare il 23, 24 e 25 maggio ci sarà spazio per ...

Videogiochi Made in Italy : Digital Bros Game Academy presenta Svilupparty Beta 2018 : La nuova edizione di Svilupparty si terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio, e la due giorni di manifestazione sarà preceduta quest'anno da Svilupparty Beta 2018, una giornata interamente dedicata a incontri e conferenze con ospiti internazionali del panorama videoludico.Svilupparty Beta 2018 avrà come sponsor la Digital Bros Game Academy, l'accademia per diventare sviluppatori di Videogiochi del Gruppo Digital Bros, attiva nella formazione di ...

Le uscite di maggio 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e 3DS : Il mese di aprile ci ha regalato due esclusive Sony di grande peso: dopo Yakuza 6 e God of War, soprattutto, a tuonare la carica di un parco di titoli PS4 a dir poco roboante, tra le uscite di maggio 2018 è anche Microsoft a dire la sua in risposta al rivale, piazzando sul mercato un paio di esclusive Xbox One e PC piuttosto attese. Vediamo dunque tutti i videogiochi in arrivo per tutte le piattaforme nei prossimi trenta giorni, focalizzandoci ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di maggio 2018 : Con aprile che sta per lasciarci nel caldo abbraccio di maggio, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i nuovi videogiochi gratuiti offerti a tutti i sottoscrittori dell'abbonamento PlayStation Plus, la cui lista include anche questa volta importanti produzioni tripla A, una delle quali firmata addirittura Quantic Dream.Nell'attesa infatti di poter giocare a Detroit: Become Human, a maggio potremo scaricare gratuitamente Beyond: Due ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...