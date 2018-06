È in roll out la nuova interfaccia di Google Account stile Material Theme

Mozilla lavora su Scout - un browser che si controlla con la voce - : Pensante alla possibilità di dettare un comando del tipo: 'Leggimi gli ultimi articoli di politica internazionale'. Una delle missioni da sempre dichiarate da Mozilla, è assicurarci che Internet ...

MIUI 10 Global Beta è in roll out per i beta tester : È iniziato il roll out di MIUI 10 Global beta, anche se per il momento si tratta della closed beta riservata agli utenti del MIUI beta Team. L'articolo MIUI 10 Global beta è in roll out per i beta tester proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance proviene da TuttoAndroid.

Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV : Dopo un'interruzione, dovuta a un paio di problemi tecnici, Riprende il roll out6 dell'aggiornamento di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV. L'articolo Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV proviene da TuttoAndroid.

Fallout 76 - The Elder Scrolls VI e Starfield : gli annunci Bethesda all’E3 : Bethesda Softworks all’E3 fa diversi annunci, non solo Fallout 76, gioco solo online e prequel di Fallout 4, ma ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore e che prevede di dominare le classifiche di vendita per i prossimi anni. Fallout 76, sugli scaffali prima del previsto Fallout 76, l’ultimo franchise più popolare, arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 novembre, molto prima di quanto i fan si aspettassero. Il ...

Android P DP3 in roll out per i Pixel con API finali - SDK e pubblicazione sul Play Store : ecco Android 9 : Google rilascia la terza Developer Preview di Android P, disponibile al download per gli iscritti al programma di beta su tutti i Google Pixel: ecco novità e link per il download. L'articolo Android P DP3 in roll out per i Pixel con API finali, SDK e pubblicazione sul Play Store: ecco Android 9 proviene da TuttoAndroid.

Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti : Il roll out delle ultime novità per le applicazioni Messaggi Android e Google Foto si sta allargando ad un maggio numero di utenti. Nello specifico, si tratta delle Smart Replies per l'app di Messaggistica e dei Like a Foto e video negli album condivisi per Google Foto, scopriamole insieme. L'articolo Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global Beta : il 7 giugno dovremmo conoscere le date del roll out : Xiaomi conferma l'imminente arrivo della versione Global di MIUI 10 che dovrebbe essere annunciata in India il prossimo 7 maggio. L'articolo MIUI 10 Global Beta: il 7 giugno dovremmo conoscere le date del roll out proviene da TuttoAndroid.

Continua il roll out delle chiamate di gruppo su WhatsApp - ma con molta calma : Continua, in maniera molto lenta e controllata, il roll out delle chiamate di gruppo su WhatsApp. Se ancora non è arrivata non preoccupatevi però. L'articolo Continua il roll out delle chiamate di gruppo su WhatsApp, ma con molta calma proviene da TuttoAndroid.

Chrome 67 per Android è in roll out con le schede orizzontali e nuove API : Dopo la versione desktop per Mac, Linux e Windows è in roll out anche la nuova versione di Google Chrome per Android. Si tratta di Chrome 67 e introduce varie novità più o meno interessanti come ad esempio il nuovo menù di navigazione per le schede orizzontale anziché verticale e nuove API dedicate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata fra le altre cose. L'articolo Chrome 67 per Android è in roll out con le schede orizzontali e nuove API ...

WhatsApp : partito il rollout delle videochiamate di gruppo : videochiamate di gruppo? Sembrano essere realtà anche su WhatsApp per Android. Venite a scoprirle! L'articolo WhatsApp: partito il rollout delle videochiamate di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Domenica Live : Gina Lollobrigida : “sto bene - solo dei controlli di routine” : Ospite a Domenica Live, Gina Lollobrigida rassicura i fan sulle sue condizioni di salute e invita la D’Urso al suo 91imo compleanno Gina Lollobrigida sta bene. A confermarlo è la stessa diva del cinema italiano ed internazionale durante l’ultima puntata di Domenica Live. L’attrice, infatti, ha voluto presenziare nel salotto televisivo di Barbara d’Urso seppur a distanza. Gina Lollobrigida a Domenica Live: “Sto ...