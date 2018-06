È allarme pandemia | dalla Cina l’influenza che può uccidere ovunque

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Insi sta diffondendo un (nuovo) virus che uccide il 38% delle persone che lo contraggono. L"esiste e l"emergenza è rossa, tant"è che i medici - cinesi e non - parlano di una possibile diffusione globale e mortale.Il virus in questione è denominato H7N9, viene diffuso dai polli (come l'aviaria) e secondo alcuni potrebbe raggiungere un livello pandemico pari a quello dell'influenza spagnola, che un secolo fa iniziò a diffondersi fino adcirca 50 milioni di persone in tutto il mondo, nel giro di soli due anni.Il virus è in mutazione?A darne la notizia, con un"esclusiva, è il The Telegraph, che racconta come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sia in uno stato di grande preoccupazione visto che in, al momento, sono stati accertati 1625 casi e 623 morti.Ciò che preoccupa maggiormente del virus è la sua capacità di mutare. Ora come ora, l"H7N9 si ...