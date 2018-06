Due alpinisti francesi morti sul Monte Bianco precipitando da parete

Tragedia in montagna : tre alpinisti muoiono cadendo in Due crepacci : Due alpinisti sono morti stamattina cadendo in un crepaccio sul Monte Bianco; un altro è deceduto precipitando sulle Alpi Marittime.Continua a leggere

Valanga su Marmolada - salvi Due alpinisti : ANSA, - TRENTO, 6 GIU - Due alpinisti sono stati travolti da una Valanga mentre erano impegnati sulla Marmolada in una scalata sulla parete nord, sotto Punta Penia. Entrambi sono stati raggiunti dagli ...

Nepal : Due alpinisti muoiono nel tentativo di scalare l’Everest : Due alpinisti hanno perso la vita nel fine settimana nel tentativo di scalare il Monte Everest, la vetta più alta del mondo in Nepal: lo hanno reso noto oggi le autorità Nepalesi. Uno dei due è il giapponese Nobukazu Kuriki, 35 anni, trovato senza vita dagli sherpa al Campo 2 a 7400 metri: era al suo ottavo tentativo di scalare l’Everest, sul quale nel 2012 era rimasto bloccato due giorni in una buca scavata nella neve a 8230 metri, con ...

Montagna - un'altra tragedia : morti Due scialpinisti del Soccorso alpino : Ancora una tragedia sulle Alpi, stavolta sull'Antelao, nel bellunese: due giovani scialpinisti hanno perso la vita. Le vittime si chiamavano Enrico Frescura, di 30 anni anni...

Due alpinisti morti sulle Alpi bernesi : 22.00 Due giovani Alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Moench, a 4.105 metri. Secondo la polizia cantonale di Berna, hanno perso la vita a causa delle basse temperature e dello sfinimento. L'allarme sulla loro scomparsa era stato dato domenica sera e le ricerche condotte nell'immediatezza hanno avuto esito negativo a causa del maltempo.

Valanghe in Francia : Due scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita "a causa delle pessime ...