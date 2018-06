Draghi | ' Dopo dicembre addio al Qe | ma tassi zero ancora per un anno'

Dopo la FED tocca a Draghi : Per ora nulla di allarmante, poiché l'aggressività FED è motivata dalla buona salute dell'economia USA. Però l'impressione che ha voluto fornire la FED non è più quella di un'istituzione molto ...

Tornare a un Draghi Dopo La Via : Nessuno ha trattenuto alla direzione generale del Tesoro Vincenzo La Via, che ha lasciato l'incarico nei giorni scorsi a sei anni dall'arrivo in una delle posizioni più rilevanti della Repubblica. Per ...