Dopo la Juve | anche il Barcellona sul russo Golovin

Juventus U15 : Dopo la bufera del video arriva la manita dell'Inter : TORINO - dopo le polemiche relative al video, postato dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale, si torna al calcio giocato. Nella finale scudetto l' Inter travolge la Juventus ed è campione d'...

DIRETTA/ Juventus Inter Under 15 (risultato live 0-2) streaming video e tv : Gnonto raddoppia Dopo Benedetti : DIRETTA Inter Juventus Under 15: info streaming video e tv della finale per il campionato Giovanissimi Nazionali, Serie A e B. In palio oggi il titolo italiano di categoria.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:09:00 GMT)

Bufera Karamoh - le scuse del calciatore dell’Inter Dopo le offese alla Juventus : In mattinata Bufera sul calciatore dell’Inter Karamoh, l’attaccante si è lasciato scappare un “Juve di merda” durante una storia su Instagram, in attesa dell’inizio del campionato tensione sempre più alta tra nerazzurri e bianconeri. Ecco le scuse da parte dell’interista: “Chiedo scusa alla Juventus, ho ripetuto una frase per errore. Forza Inter”. L’Inter comunque pensa ad un provvedimento ...

Juventus U15 - percorso formativo concordato con la FIGC Dopo i cori anti-Napoli : Avevano festeggiato la vittoria con dei cori sgradevoli e la Juventus aveva annunciato che avrebbe preso provvedimenti contro la propria squadra Under 15, dopo il successo sul Napoli nella semifinale ...

Juve-Napoli under 15 : Dopo la partita - gli insulti : "Usate il sapone" : Il Napoli è spesso preso di mira dai tifosi avversari che intonano cori di ogni genere che costringono quasi sempre il Giudice sportivo a comminare multe alle società per dicriminazione territoriale. ...

Juventus - nuova indiscrezione : Higuain non tornerà a Torino Dopo il Mondiale : Juventus, nuova indiscrezione- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Gonzalo Higuain non farà ritorno a Torino dopo il Mondiale in Russia. Secondo quanto si legge nel quotidiano torinese, la Juve avrebbe già avvisato l’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che Higuain non tornerà a Torino una volta terminato il Mondiale […] L'articolo ...

Mondiali 2018 Russia - Khedira : 'La Germania ha ancora fame. Dopo il primo anno alla Juve volevo smettere' : Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori. Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti, forza, movimento, ...

Juve - senti Milinkovic : 'Dopo il Mondiale deciderò dove giocare' : Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. D opo il Mondiale ...

Pjanic al Barcellona? / Calciomercato - i blaugrana Dopo il no della Juventus virano su Eriksen? : Pjanic al Barcellona? Calciomercato, i bianconeri avrebbero detto di no al club blaugrana che però insiste e rilancia. La trattativa stenta a decollare, ma qual è la volontà del calciatore?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:55:00 GMT)

La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste Dopo Real Madrid-Juventus : La UEFA ha comunicato di aver squalificato per tre giornate l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon a causa dell’espulsione rimediata in Real Madrid-Juventus dello scorso 11 aprile e delle critiche rivolte dopo la partita contro l’arbitro. Buffon era stato espulso al The post La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri Dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Calciomercato Juve - Pjaca : “il futuro? Dopo il Mondiale vedremo” : “Oggi sto bene e questa è la cosa più importante. Il futuro? Dopo il Mondiale vedremo”. Marko Pjaca ha completamente recuperato la forma fisica Dopo l’infortunio con la Juventus e il prestito allo Schalke 04 nella seconda parte della stagione: “Mi sento bene Dopo il prestito allo Schalke – ha spiegato il croato nell’incontro con i media nel ritiro della Nazionale -, forse mi aspettavo qualcosa in più, volevo ...

Juventus - attenta al Real : salgono le quotazioni di Allegri per il Dopo Zizou : E' stata una nostra anticipazione il 31 maggio, ora lo ribadisce anche As: Florentino Perez sogna il tecnico della Juventus

Milinkovic Savic alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann : Dopo il Mondiale... : Milinkovic Savic alla Juventus, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:35:00 GMT)