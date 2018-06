DONATELLA MILANI MIA MADRE STA MORENDO Perché si è ritirata da Ora o

DONATELLA MILANI - perché non c'è?/ Ora o mai più - si è ritirata : Mia madre sta morendo : Donatella Milani, perché non c'è nella seconda puntata di Ora o mai più? La cantante costretta a ritirarsi a causa dei problemi di salute della madre. Donatella Milani questa sera, nella seconda puntata di Ora o mai più su Rai Uno, non ci sarà. La cantante di "Volevo dirti" ha abbandonato il programma dopo una sola puntata e tutto a causa di un grave problema familiare. La cantante lo ha annunciato attraverso un messaggio pubblicato sui ...

Ora o Mai Più : DONATELLA MILANI lascia il programma : Donatella Milani Le voci di un’uscita di scena di Donatella Milani da Ora o Mai Più, il nuovo varietà condotto da Amadeus su Rai1 a partire da questa sera, si rincorrevano già dalla giornata di ieri, ma solo questo pomeriggio è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Con un post sulla sua pagina Facebook la cantante toscana, celebre negli anni ’80 per la sua hit Volevo Dirti, ha annunciato di essersi ritirata dal programma per ...

Ora o mai più - DONATELLA MILANI lascia per stare vicino alla madre : la sostituisce Francesca Alotta : Ha debuttato venerdì 8 giugno su Rai1 Ora o mai più il programma che vuole dare una seconda occasione ad alcuni cantanti molto famosi negli anni Ottanta e Novanta ma poi più o meno misteriosamente spariti dai radar. Una prima serata condotta da Amadeus che ha portato a casa ottimi ascolti: 4.730.000 telespettatori e il 25% di share vincendo il prime time. Ma una prima serata che ha visto anche il ritiro di uno dei concorrenti: Donatella ...

DONATELLA MILANI lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia madre' : lascia il programma su Rai 1 dopo la prima puntata per assistere la madre morente. Lo show non continua per Donatella Milani che non vedremo nelle prossime tappe di Ora o mai più, la trasmissione ideata da Carlo Conti e condotta da Amadeus.--Dopo che erano trapelate voci del suo abbandono, un post sula pagina Facebook della cantante ha chiarito la situazione: l'autrice di Su di noi e di Volevo Dirti ha spiegato che i medici non hanno ...

