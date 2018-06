Domani in Piazza Duomo a Milano la settima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto

Piazza Affari : nuovi cali ancora probabili. Le attese per Domani : Il mercato continua a mostrare i nervi tesi, fortemente condizionato dalla situazione politica che appare segnata ancora da numerose incertezze. E' probabile che la volatilità continui a dominare la ...

Genova - caldo estivo con picchi di +28°C in città : la fontana di piazza De Ferrari diventa una piscina - ma Domani arriva la pioggia : Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte ...

Piazza Affari : un rimbalzo del gatto morto? I driver di Domani : Come già segnalato nelle rubriche degli ultimi giorni, è bene adottare una grande cautela in questa fase di mercato, dominata essenzialmente dalla situazione politica nel nostro Paese. Eventuali ...

Agricoltori in piazza : Domani a Roma : Lo Stato è debitore nei confronti degli Agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne, che l’incertezza politica rischia di far esplodere. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sostenere la protesta di Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) che ha chiamato a raccolta gli Agricoltori nella Capitale convocando provocatoriamente l’Assemblea domani ...

E Mattarella spiazza tutti : convoca per Domani Fico e Casellati : Gli incontri con i presidenti di Camera e Senato forse per prendere altro tempo. Nel racconto di Alessandra Sardoni i retroscena di questa giornata convulsa -

Fico Domani rivedrà Pd e 5Stelle. Renzi in piazza a Firenze : 'Vi piace governo con grillini?'. Coro di no. : Il Presidente della Camera Roberto Fico domani incontrerà di nuovo le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. ...

Foschi : stringiamoci attorno a Federica Angeli. Domani a piazzale Clodio : Foschi: uniti contro mafia e criminalità organizzata Roma – Di seguito la nota di Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. “Domani saremo a piazzale Clodio con Federica Angeli che testimonierà al processo contro esponenti del clan Spada. Federica ha dimostrato in questi anni un immenso coraggio e una straordinaria professionalità, continuando nel suo puntuale e quotidiano lavoro di denuncia. stringiamoci ancora una volta tutti ...

Palermo : Domani Asp in Piazza - visite gratis al 'Villaggio della Salute' : Palemro, 16 apr. (AdnKronos) - Sarà Trabia la seconda tappa di 'Asp in Piazza', la manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata, per la quinta stagione consecutiva, dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. domani, martedì 17 aprile, quattro camper e 11 gazebo del 'Villaggio della Sa