Disfunzione erettile | quello che non sapete | non è solo un problema sessuale | quali

Sfatiamo i luoghi comuni sulla Disfunzione erettile : In tutto il mondo giugno è il mese dedicato alla salute maschile, durante il quale si cerca dunque di accrescere la consapevolezza su patologie che molti uomini si trovano ad affrontare, ad esempio la disfunzione ...

Sesso : nuovo trattamento contro la Disfunzione erettile - iniezioni di staminali “viagra” contro l’impotenza : Un team di scienziati del Centro danese per la medicina rigenerativa hanno reso noto di avere sviluppato un nuovo trattamento contro la disfunzione erettile a base di cellule staminali: un’iniezione alla base del pene sembra in grado di rinvigorire i nervi e i vasi sanguigni dell’organo sessuale, rendendolo anche più grande, risultato che i farmaci non hanno mai raggiunto finora. La stampa britannica spiega che la ricerca – i ...