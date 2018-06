Diretta Trento Olimpia Milano | streaming video e tv | parla Pianigiani Orario playoff

Trento Olimpia Milano/ Streaming video e Diretta tv : orario e risultato live (playoff finale gara-6) : diretta Trento Milano info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-6 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Diretta / Olimpia Milano Trento (risultato finale 91-90) : decide Jerrells - 3-2 e match point EA7! (gara-5) : DIRETTA Olimpia Milano Trento, risultato finale 91-90: gara-5 palpitante, Shields ancora irreale ma Jerrells e una stoppata di Goudelock decidono il 3-2 EA7, primo match point scudetto(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:30:00 GMT)

LIVE Milano-Trento - gara-5 Finale A1 basket in Diretta : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A. La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre ...

LIVE Basket - Trento-Milano in Diretta : ultimo quarto pazzesco e la Dolomiti fa 2-2 nella serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

