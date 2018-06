Diretta MotoGp Streaming video SKY e TV8 qualifiche e FP3 live | pole position e tempi

Diretta Motogp/ Streaming video SKY e TV8 prove libere live Fp2 : Marquez subito veloce (GP Catalogna 2018) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi venerdì 17 giugno).(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:08:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in Diretta : prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona.

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in Diretta : prove libere 1 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Catalogna di MotoGP! Comincia un altro weekend per il Motomondiale, questa volta in scena a Barcellona, sul circuito del Montmeló. Il favorito è sempre lui, Marc Marquez, reduce però dalla caduta e dallo zero del Mugello che hanno riaperto un Mondiale che sembrava già chiuso.

MotoGp – Il circus si sposta al Montmelò : ORARI e Diretta TV del Gp di Barcellona - anche in chiaro : Il motomondiale di sposta dal Mugello a Barcellona, ecco come seguire il week-end del Montmelò in tv Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez.

MOTOGP Diretta MUGELLO 2018/ Gara live : Lorenzo torna a vincere - doppietta Ducati! Secondo Dovi - terzo Rossi!

MotoGp Mugello 2018 : Rossi parte in pole - Iannone il più veloce nel warm up – La Diretta della gara : Al via il Gran Premio d'Italia del Mugello, sesta prova del motomondiale. Dopo la strepitosa pole position firmata da Valentino Rossi, che partirà dalla prima fila grazie al nuovo record della pista fatto segnare nelle qualifiche di sabato, un altro italiano si candida a dare battaglia. Andrea Iannone, che già nelle libere era stato il più veloce di tutti, ha fatto segnare la miglior crono nella sessione di warm-Up

MOTOGP Diretta MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : Nella parte centrale della gara del MUGELLO si forma un quartetto tutto italiano all'inseguimento di Lorenzo: Dovizioso, Iannone, Rossi e Petrucci danno la caccia al maiorchino che continua a condurre