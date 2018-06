Dieta vegetariana | fa dimagrire e allunga la vita

Inquina meno una Dieta a base di ostriche e sardine di una vegetariana : Altro che dieta vegetariana o vegana. Per essere davvero amici dell’ambiente, bisognerebbe mangiare per lo più ostriche e sardine. A raccontarlo sulle pagine di Frontiers in Ecology and the Environment è stato un nuovo studio dei ricercatori della University of Washington, secondo cui la produzione di alimenti più ecosostenibile, e quindi con il minor impatto ambientale, sarebbe proprio quella di piccoli pesci, come le sardine e aringhe, e ...