Diesel in Italia il più caro dell' Ue | benzina terza | Colpa della tassazione

Diesel e autotrasporto al centro del dibattito tra la filiera italiana e le istituzioni europee : Un tavolo tecnico, operativo e programmatico per mettere in rete da una parte le istanze della filiera italiana del settore automotive e dall'altra le istituzioni dell'Unione Europea, dove sui focus del Diesel e dell' autotrasporto si...

Eni investe in Italia : 7 miliardi in quattro anni - punta sul Diesel verde : Claudio Descalzi, ad di Eni “L’ Italia è il nostro primo Paese a livello di investimenti: 7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni . Di cui 1 miliardo di euro destinato alle attività green, incluse le spese per la ricerca e sviluppo al servizio del processo di decarbonizzazione”. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha presentato il piano strategico della compagnia per il quadriennio 2018-2021. Una cifra consistente è destinata alla ...

Ambiente : decine di migliaia di auto Diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...