Derivati sul debito | Corte dei Conti dichiara difetto di giurisdizione nel processo a

(Di venerdì 15 giugno 2018) Hato il proprio “di” sul caso. È questa la sentenza emessa dalladeisulla vicenda, nelche vedeva sul banco degli imputati Morgan Stanley, gli ex ministri all’Economia Domenico Siniscalco (dal 2006 nel board di Morgan Stanley international) e Vittorio Grilli, il direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e Maria Cannata, che per oltre 17 anni – fino allo scorso febbraio – ha gestito ilpubblico italiano. Erano imputati per un danno erariale da 3,9 miliardi di euro. L’atto d’accusa – Ilsi era aperto il 19 aprile scorso con la requisitoria del procuratore delladei, Massimiliano Minerva, che ha contestato la “negligenza” e “l’imperizia” del Ministero dell’Economia nell’inserimento nel contratto con la banca di una specifica ...