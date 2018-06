Derivati del Tesoro | difetto di giurisdizione | la Corte dei Conti chiude il

SPILLO/ Derivati del Tesoro - 4 miliardi persi per una schedina sbagliata? : Stanno emergendo dettagli sulla vicenda riguardante i Derivati del Tesoro sul debito pubblico che non sono affatto confortanti, anche per il futuro.

RIFORMA PENSIONI/ Per la flessibilità spesi meno soldi che per i Derivati del Tesoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:07:00 GMT)