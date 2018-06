Derivati : Corte Conti chiude caso contro dirigenti Mef : E' quanto si legge nella sentenza che chiude la vicenda che vedeva 'sul banco degli imputati' gli ex ministri dell'Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, l'allora direttore generale del ...

Derivati - Corte dei Conti dichiara difetto di giurisdizione nel processo a Morgan Stanley - Grilli e Siniscalco : Ha dichiarato il proprio “difetto di giurisdizione” sul caso. È questa la sentenza emessa dalla Corte dei Conti sulla vicenda Derivati, nel processo che vedeva sul banco degli imputati Morgan Stanley, gli ex ministri all’Economia Domenico Siniscalco (dal 2006 nel board di Morgan Stanley international) e Vittorio Grilli, il direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e Maria Cannata, che per oltre 17 anni – fino allo scorso febbraio ...

Derivati del Tesoro - "difetto di giurisdizione" : la Corte dei Conti chiude il caso : MILANO - I contratti Derivati stipulati dal Tesoro erano legittimi; forse le scelte amministrative potevano essere migliori, ma non sono sindacabili ai sensi della legge. E' questa la motivazione per ...

