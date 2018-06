Depressione e disturbi neuropsichiatrici | allarme tra i giovanissimi

Depressione e disturbi neuropsichiatrici : è allarme giovanissimi : Roma, 15 giu. , askanews, Depressione e disturbi neuropsichiatrici aumentano non solo tra gli adulti, ma anche tra i bambini e gli adolescenti. Secondo l'OMS nel mondo dal 10 al 20% di bambini e ...

Allarme Depressione in Italia/ Psichiatri : 6 milioni di persone soffrono di disturbi : Allarme depressione in Italia, Psichiatri: 6 milioni di persone soffrono di disturbi psichici. La stima arriva dal presidente della Società Italiana di Psichiatria Bernardo Carpiniello.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:01:00 GMT)