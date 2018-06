ubitennis

: RT @Ubitennis: Denis Shapovalov, un buon... patè e non il solito panino fast food - ciaenergia : RT @Ubitennis: Denis Shapovalov, un buon... patè e non il solito panino fast food - TuttOSuLinuX : Sport: Denis Shapovalov, un buon… patè e non il solito panino fast food... #Denis #Shapovalov #buon… - TuttOSuLinuX : Sport: Denis Shapovalov, un buon… patè e non il solito panino fast food... #Denis #Shapovalov #buon… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) È lo sport! Senza Cassius Clay, il pugilato non avrebbe volato come una farfalla e punto come un'ape, così come il calcio non avrebbe assunto tinte alla Van Gogh senza Maradona. Anche la sfida a ...