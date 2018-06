Dembele all' Inter La proposta cinese di Suning piace al belga | si avvicina

Inter - Chiesa-Nainggolan-Dembélé : ecco i nomi fatti da Spalletti : L' Inter vuole essere la grande protagonista della stagione 2018-2019 e dopo gli arrivi di Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij, a parametro zero da Juventus e Lazio, e dopo l'investimento fatto sul prospetto argentino Lautaro Martinez, Piero Ausilio sta lavorando sotto traccia per regalare altri colpi di mercato a Luciano Spalletti . Le piste che portano a Rafinha e Cancelo sono ancora vive ma la società di Corso Vittorio Emanuele dovrà aspettare il ...

