DC Comics annuncia due nuovi film con Joker protagonista

Blastingnews

: Il titolo segreto DC di Tom King, originariamente chiamato “Sanctuary“, ha ora un nome ufficiale. King e il disegna… - fumettouniverse : Il titolo segreto DC di Tom King, originariamente chiamato “Sanctuary“, ha ora un nome ufficiale. King e il disegna… - MangaForevernet : ? DC Comics annuncia Heroes in Crisis di Tom King e Clay Mann ? ? - AlcedoVideo : Quando il Romics annuncia un evento gli stessi giorni di Lucca Comics -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Nel giro di una settimana la DC hato che saranno due iin produzione sul, l'antagonista per eccellenza di Batman nonché uno dei supercattivi più amati di sempre sia nel mondo dei fumetti che in quello del cinema, anche grazie alle interpretazioni dei due premi Oscar Jack Nicholson ed Heath Ledger. Così la DC ha deciso di concertare gli sforzi su questo personaggio dedicandogli ben due pellicole: la prima sarà il sequel di Suicide Squad, con Jared Leto nei panni del supercattivo, la seconda pellicola invece sarà indipendente dal DC Extended Universe e avrà comenei panni dell'iconico villain Joaquin Phoenix. I due "Movies", seppur trattando lo stesso personaggio, avranno trame ambientate in due periodi diversi, non per questo consecutivi o collegati tra loro. Il primosarà sulle origini delIn verità si potrebbe anche forzare un'unica ...