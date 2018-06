Dazi | Trump approva una mega stretta sul Made in China

Tokyo al rialzo. Borse cinesi in rosso dopo la stretta di Trump sui Dazi : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,50% finendo a 22.851,75 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,38% a 1.372,33 punti. dopo le decisioni di Fed e ...

Trump approva nuovi Dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Usa - guerra all'import dalla Cina : Trump approva Dazi per 50 miliardi : L'amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. Il presidente ha autorizzato ieri sera

Tronchetti : capisco Trump sui Dazi ma l’Ue si difenda con più forza : «Una stagione imprevedibile», concede Marco Tronchetti Provera. Mutano gli equilibri geopolitici ed economici mentre l’evoluzione tecnologica dirompente. Poi c’è Donald Trump, la sua «diplomazia muscolare» e l’offensiva sui dazi. «Bisogna essere obiettivi - ammette l’amministratore delegato della Pirelli -, dal punto di vista americano è una strate...

New York : Trump accusato di irregolarità con la sua fonDazione : La procura generale dello Stato di New York all’attacco di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti d’America è accusato di aver messo in atto "azioni illegali" con i tre figli maggiori tramite la fondazione di famiglia. La denuncia è stata depositata dal procuratore generale dello Stato, Barbara Underwood: il numero uno della Casa Bianca, i figli Donald jr, Eric e Ivanka avrebbero usato in maniera impropria i soldi della cassa dell’ente ...

Trump - procura di New York accusa il presidente : “Ha utilizzato sua fonDazione come un libretto degli assegni” : Ci sono anche 10mila euro per un ritratto di Donald Trump da appendere in uno dei suoi golf club tra le spese per cui il presidente ha usato illegalmente soldi prelevati dalla Donald J. Trump Foundation. Lo sostiene la procura generale dello Stato di New York, che ha accusato il presidente Donald Trump di avere dirottato denaro della sua fondazione a scopi personali. E ne chiede ora lo scioglimento. “come mostra l’indagine, la fondazione ...

Trump : "Ora Dazi sul Made in China" : 22.40 Gli Stati Uniti si preparano a imporre dazi su decine di miliardi di dollari di prodotti "Made in China". Il presidente Trump non avrebbe ancora dato il via libera ufficiale sulle misure, decise prima del G7 del Canada.Ma in un'intervista a Fox News, registrata sull'Air Force One dopo lo storico vertice con il nordcoreano Kim, Trump ha detto: "Stiamo preparando una stretta molto forte sulle importazioni della Cina. Vedrete nel giro di un ...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi Dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix (Canada) quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva località sulle ...

G7 - colpo di scena finale. Trump non firma - minaccia Dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donald Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...