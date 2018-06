Dazi | Trump approva stretta su “made in China” per 50 mld dlr

Cina risponde a Trump - reagiremo ai Dazi : ANSA, - ROMA, 15 GIU - La Cina ha annunciato che reagirà ai dazi che Donald Trump ha deciso di imporre su una lunga lista di prodotti Made in China. Il presidente americano annuncerà ufficialmente la ...

Stretta di Trump sul Made in China : Dazi per 50 mld su prodotti tecnologici. Pechino : "Contromisure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la Stretta entrerà in vigore. La decisione - presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale - sarà annunciata nelle prossime ore e ...

Trump approva Dazi per 50 miliardi su prodotti Made in China. Nel mirino il settore tecnologico : Una misura drastica per punire Pechino, accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale. Il Wall Street Journal annuncia che Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Il giornale, però, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la stretta entrerà in vigore. La decisione sarà annunciata nelle prossime ore e ...

Tokyo al rialzo. Borse cinesi in rosso dopo la stretta di Trump sui Dazi : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,50% finendo a 22.851,75 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,38% a 1.372,33 punti. dopo le ...

Borsa - Tokyo +0 - 5% ma l'Asia soffre nuovo schiaffo Trump su Dazi : ... Borsa di Tokyo in moderato rialzo, un più 0,50 per cento dell'indice Nikkei 225 in chiusura, ma con dinamiche caute e in ordine sparso nel resto dell'Asia, tra segnali contrastanti su economia e ...

Trump approva nuovi Dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Usa - guerra all'import dalla Cina : Trump approva Dazi per 50 miliardi : L'amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. Il presidente ha autorizzato ieri sera

