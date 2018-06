Dazi | la Cina annuncia rappresaglie immediate contro gli USA

La Cina reagisce ai nuovi Dazi di Trump : rappresaglie immediate : Roma, 15 giu. , askanews, La Cina ha rapidamente reagito al nuovi dazi in arrivo dal presidente Usa Donald Trump, annunciando rappresaglie che saranno 'immediate'. 'Se gli Usa adottassero ...

Trump approva nuovi Dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Usa - guerra all'import dalla Cina : Trump approva Dazi per 50 miliardi : L'amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. Il presidente ha autorizzato ieri sera

Dazi - Trump approva stretta su Cina da 50 miliardi di dollari - : stretta del presidente americano sul "made in China". Secondo il Wall Street journal, la decisione vuole punire Pechino che è accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti ...

Trump : presto Dazi alla Cina per 50mld : 2.34 Il presidente Donald Trump è pronto ad imporre tariffe per 50 miliardi di dollari su beni importati in Usa dalla Cina. Lo scrive Bloomberg, indicando che oggi la Casa Bianca annuncerà una lista di circa 1.300 prodotti tecnologici importati dalla Cina che saranno colpiti dai dazi. La guerra commerciale scatenata da Trump rischia di compromettere la cooperazione di Pechino con gli Usa per la denuclearizzazione della penisola coreana.

Dazi - Pompeo in Cina per colloqui : 5.00 Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, sarà domani in Cina. Lo comunica il dipartimento di Stato americano, sottolineando che i colloqui saranno incentrati sui rapporti bilaterali e su temi internazionali. Il 15 giugno potrebbero scattare i Dazi del presidente Donald Trump contro la Cina.

Cina a Usa - niente accordo con Dazi : PECHINO, 3 GIU - Qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrerà in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguirà. E' il monito della Cina dopo che le delegazioni ...

Cina a Usa - no accordo se Dazi aumentano : 10.52 Qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale"non entrerà in vigore se l'aumento dei dazi Usa proseguirà". E' il monito della Cina dopo nuovi colloqui fra le delegazioni guidate dal ministro del commercio Usa, Ross,e l'alto funzionario del commercio cinese,il vicepremier Liu He. Al centro dei colloqui l'impegno della Cina a limitare il suo surplus commerciale con gli Usa acquistando più beni americani, così da ...

Cina agli Usa : nessun accordo se aumento Dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina agli Usa : con aumento Dazi saltano accordi commerciali : Gli Stati Uniti ora rischiano l'isolamento dopo che anche il G7 ha fatto fronte comune contro la misura imposta dal presidente Trump

Cina agli Usa : con l'aumento dei Dazi saltano gli accordi commerciali : Gli Stati Uniti non stanno abbandonando il loro ruolo di leader dell'economia mondiale, aggiunge Mnuchin. ''Non voglio speculare su quello che accadrà al G7 dei capi di stato'': i Paesi del G7 sono i ...

Cina agli Usa : con l’aumento dei Dazi saltano gli accordi commerciali : Cina agli Usa: con l’aumento dei dazi saltano gli accordi commerciali Cina agli Usa: con l’aumento dei dazi saltano gli accordi commerciali Continua a leggere L'articolo Cina agli Usa: con l’aumento dei dazi saltano gli accordi commerciali proviene da NewsGo.

Wall Street fra Trump - Cina e Dazi. Che cosa succederà alla Borsa Usa : ... Multi-asset, sulle prospettive di Wall Street Nel contesto di rumori di sottofondo quali le continue scaramucce commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, l'andamento dell'economia cinese ...

Dazi : a Pechino terzo round negoziale Cina-Usa su commercio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve