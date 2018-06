DAVID ROSSI La figlia Carolina | Vidi la paura negli occhi di papà il giorno prima

DAVID ROSSI - Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ “Poche prove”. Monteleone : “Neanche io so se è omicidio” : David Rossi , Selvaggia Lucarelli contro Le Iene : “Molti sospetti, poche prove”. Antonino Monteleone : “Neanche io so se è omicidio” . Le ultime notizie sulla morte del capo comunicazione Mps(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:56:00 GMT)

Festival di Perugia - il caso DAVID Rossi. Vecchi : “Perché la verità che ci hanno raccontato fino ad oggi non è credibile” : “Forse rimarrà un mistero, ma dobbiamo arrivare a una verità credibile. Quella che ci hanno raccontato fino ad oggi non lo è”, dice il giornalista de Il Fatto Quotidiano David e Vecchi a margine dell’incontro “ll caso David Rossi. Le inchieste, gli errori investigativi, la ricerca della verità ” al Festival del giornalismo di Perugia , al quale hanno preso parte anche il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e ...

DAVID ROSSI - la Procura convoca la figlia : la mamma assolta dopo le accuse Video : Nuovi aggiornamenti sulle indagini sulle indagini per la morte di # David Rossi , l'ex capo della Comunicazione di Mps trovato morto nel 2013 sotto la finestra del suo ufficio. La figlia , secondo quanto riporta il sito de '#Le Iene', la figlia di Rossi sara' sentita nei p Rossi mi giorni dai magistrati. Intanto, nei giorni scorsi, la vedova di David Rossi e il giornalista Vecchi de 'Il Fatto Quotidiano' [ Video ] sono stati assolti per un'indagine che ...

Nel giallo della morte di DAVID ROSSI si torna a parlare di festini hard : Da quel 6 marzo del 2013, giorno della morte di David Rossi , direttore della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, sono trascorsi più di cinque anni. La vicenda, che ora vede quattro indagini in corso – due a Genova e due nella città toscana - continua però a tenere banco anche in televisione soprattutto grazie alla trasmissione Le Iene. Nella puntata di mercoledì 11 aprile è andato in onda un ...

DAVID ROSSI - motivazioni dell’assoluzione della vedova e del cronista del Fatto : non dovevano neanche essere processati : La vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, e il giornalista del Fatto, Davide Vecchi non solo devono essere assolti ma non dovevano proprio essere processati. Il giudice Alessio Innocenti ha depositato le motivazioni per le quali il 15 gennaio scorso ha assolto con formula piena Vecchi e Tognazzi. Nelle 33 pagine più che spiegare i motivi della loro assoluta estraneità ai fatti, impartisce una lezione di diritto al magistrato Aldo Natalini ...