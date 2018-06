Da oggi il 5G è standard condiviso | a quando il primo utilizzo concreto?

optimaitalia

: Buongiorno ?? Da oggi, il mio nuovo album #checosacisiamofatti è disponibile nella sua versione estesa (17 brani i… - MattiaBriga : Buongiorno ?? Da oggi, il mio nuovo album #checosacisiamofatti è disponibile nella sua versione estesa (17 brani i… - RivistaStudio : «Anthony Bourdain ci raccontava la cucina per dirci: è la cosa che racconta meglio il mondo e anche la cosa che vi… - Maddy9411 : RT @MattiaBriga: Buongiorno ?? Da oggi, il mio nuovo album #checosacisiamofatti è disponibile nella sua versione estesa (17 brani incluse… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Sapavete che il 5G non fosse ancora uno? Ebbene, questa nuova realtà non ha che qualche ora di vita, ed ha acquisito una consistenza proprio a margine del 3GPP ospitato a La Jolla (USA), ove circa 600 delegati dei maggiori vettori di telefonia planetaria si sono riuniti per definire le caratteristiche condivise del 5G. Non è mancato l'intervento decisivo di alcune altre compagnie, leader in fatto di telecomunicazioni, quali LG Electronics, Xiaomi, Nokia, Sony Mobile Communications, ed alcune altre (non le citiamo tutte per ragioni di spazio materiale, ma la lista sarebbe ancora molto lunga e variegata, non ce ne voglia nessuno).Per quanto riguarda il panorama aziendale italiano, ha preso parte al meeting solo TIM, che, dal canto suo, ha offerto la disponibilità dell'Open Lab del capoluogo piemontese, e dichiarando la propria soddisfazione circa i risultati ...