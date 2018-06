Cyber security | quali sono gli effetti del Cryptojacking

Cyber security - Apple chiuderà 'buco' di sicurezza nei dispositivi : Roma, 14 giu. , askanews, Apple ha annunciato che cambierà le impostazioni dei dispositivi, in modo da non consentire l'accesso ai loro dati attraverso la porta Lighting se lo smartphone è bloccato da ...

L'Italia non spende in Cybersecurity - ma è 4° bersaglio degli hacker : Attacchi informatici gravi alL'Italia 2014-2017 Rapporto CLUSIT 2018 Il nostro Paese, settima potenza economica al mondo, non ha iniziato bene il 2018, dopo che già nella prima metà del 2017 lo 0,5% ...

Cyber security - I-Com : due i problemi principali a livello Ue : Roma, 13 giu. , askanews, Sono due 'i problemi principali che bloccano una vera reazione a livello europeo alle minacce cibernetiche'. È quanto si legge nel nuovo Rapporto Osservatorio Innov-E 2018 ...

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security. Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...

Cybersecurity : il 43% dei software sui pc non ha una licenza adeguata : Il Global software Survey 2018 condotto da Bsa The software Alliance ha rilevato che in Italia il 43% dei software installati sui computer non possiede una licenza adeguata: per ridurre il rischio di attacchi informatici e supportare la redditività aziendale, le imprese italiane dovrebbero eliminare i software privi di licenza presenti nei propri network e introdurre programmi di software Asset Management. Secondo lo studio la presenza di ...

Cyber security - Ue : certificazione e potenziamento Enisa : Roma, 8 giu. , askanews, L'Ue intende aumentare la sua 'ciber-resilienza' istituendo un quadro europeo di certificazione per prodotti, servizi e processi delle tecnologie dell'informazione e della ...

Cyber security italiana - prospettive a confronto : Roma, 5 giu. , askanews, L'evoluzione, le sfide e le opportunità della sicurezza informatica in Italia saranno tra i temi di un convegno che si terrà l'11 giugno a Roma presso il Centro Studi ...

Cyber security - nuove vulnerabilità in Natus NeuroWorks : Roma, 5 giu. , askanews, Talos il centro di ricerca per l'intelligence e la Cyber security di Cisco, la multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking e sistemi di ...

Cyber security - Cisco scopre campagna contro utenti Corea del Sud : Roma, 4 giu. , askanews, Talos il centro di ricerca per l'intelligence e la Cyber security di Cisco, la multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking e sistemi di ...

Cyber security - partnership tra Ansaldo Energia e Leonardo : Roma, 4 giu. , askanews, Presentata la partnership tra Ansaldo Energia e Leonardo per la Cyber security delle infrastrutture strategiche. L'accordo sarà focalizzato sul sostegno alla realizzazione del ...

Cyber sicurezza - il Security Summit a Roma : Roma, 4 giu. , askanews, Esperti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee si confronteranno sulle nuove minacce della Cyber Security il 6 e 7 giugno a Roma, durante una delle tappe del ...

Cyber security - le raccomandazioni al presidente Trump : Roma, 4 giu. , askanews, Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato due rapporti che forniscono raccomandazioni al presidente Usa Donald Trump su come l'amministrazione potrebbe migliorare la ...

Assolombarda lancia Cyber security Alliance : Roma, 4 giu. , askanews, Assolombarda l'associazione confindustriale delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza presieduta da Carlo Bonomi ha avviato la sperimentazione ...