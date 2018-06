Cristiano Ronaldo trova l’accordo con il fisco

Portogallo - il valore della rosa : Cristiano Ronaldo è la punta di diamante : I portoghesi arrivano al Mondiale da campioni d'Europa in carica: per loro subito un primo match proibitivo, contro la Spagna vicina di casa. L'articolo Portogallo, il valore della rosa: Cristiano Ronaldo è la punta di diamante è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Chi la spunterà, dunque, tra i campione del mondo del 2010 in Sud Africa e tra i campioni d'Europa di due anni fa in Francia? Da una parte, dunque, vedremo la Spagna che si disporrà sul campo con il ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Dopo l’incredibile esonero del CT Julen Lopetegui, appena un giorno prima del via ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018, la Spagna prova a concentrarsi solamente sul campo, in vista di un esordio decisamente non semplice. contro la Roja ora allenata dall’ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, infatti, ci sarà il Portogallo per un match che sarà, con molta probabilità, già uno spareggio per il primo posto del Gruppo B. Le ...

Ora o mai più : Cristiano Ronaldo va a caccia del Mondiale : Ci proverà, per la quarta volta in carriera. Con ogni probabilità, l’ultima. Cristiano Ronaldo scende in campo nel Mondiale di Russia 2018, con l’obiettivo di riempire l’unico spazio vuoto nel suo cv: alla casella «Coppa del Mondo», infatti, il fenomeno portoghese annovera soltanto tre reti in tredici partite, meno di uno ogni quattro incontri. Un rapporto ridicolo se confrontato con i 450 gol realizzati in 438 match con la maglia del Real ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...

Mondiali - Santos : “punto su Cristiano Ronaldo” : “Portogallo-Spagna è un classica del calcio, lo è storicamente, e sarà una sfida difficile per tutte e due. Loro hanno qualità enormi, ma noi ci siamo preparati bene e sappiamo cosa dovremo fare in campo”. Alla vigilia del confronto di Sochi, uno dei più attesi della prima fase dei Mondiali, il ct portoghese Fernando Santos esprime fiducia. “Gli spagnoli hanno schemi di gioco consolidati – dice ancora – che ...

Cristiano Ronaldo : “Il Portogallo farà come a Euro 2016” : Di recente ha annunciato l’addio al Real Madrid, definendolo “una decisione irrevocabile”: in attesa di conoscere il nome del suo prossimo club, Cristiano Ronaldo si prepara al Mondiale con il suo Portogallo. Dopo l’exploit di Euro 2016, in cui il Portogallo si è laureato Campione d’Europa, l’ormai ex giocatore del Madrid crede che la sua nazionale sia in grado di ripetere i fasti in terra di Francia. Il ...

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo ferma il bus e va ad abbracciare un piccolo fan in lacrime. VIDEO : Un gesto tanto semplice quanto bello ed emozionante per CR7 che si dovrà ora concentrare in vista del primo impegno nella Coppa del Mondo della Nazionale lusitana, quello contro la Spagna, in ...

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Calciomercato - Rakitic : “da rivale di Cristiano Ronaldo se lascia Real sono contento” : “Ho difficolta’ a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il Calcio e’ sempre in continuo movimento e accadono molte cose. E’ il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore. Come ho fatto con Zidane, gli auguro ogni bene”. Cosi’ Ivan Rakitic, ...

Cristiano Ronaldo per Neymar - l'ultima clamorosa idea di mercato : In casa Real e Psg si pensa allo scambio fra campioni: Florentino Perez vuole il brasiliano e per raggiungerlo è pronto a sacrificare pure CR7

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : domenica 10 giugno. Cristiano Ronaldo rinnova con il Real Madrid? : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 9 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. domenica 10 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Seguiremo minuto per minuto di tutte le trattative in corso e gli affari conclusi dei club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore. Con l’avvicinarsi dei Mondiali in Russia tutti i ...

Cristiano Ronaldo cuore d'oro : siparietto col piccolo tifoso : ROMA - La sua corsa non è razionale ma dettata dall'amore infinito nei confronti del proprio idolo. Cristiano Ronaldo è lì, passa con tutti i suoi compagni di nazionale attraverso un cordone attivato ...

Dalla Spagna : Real Madrid - offerto rinnovo super a Cristiano Ronaldo : Dalla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane alla questione delicatissima legata al futuro di Cristiano Ronaldo, che al termine della finale di Champions League vinta contro il ...