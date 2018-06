Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo Pagherà 18 | 8 milioni

Portogallo - Bernardo Silva : 'Se hai Cristiano Ronaldo tutto è possibile' : 'Bisogna dargli il merito di questo risultato - dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di essere il miglior calciatore del mondo. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita difficile, e ...

Cristiano Ronaldo - tripletta da marziano : è già capocannoniere mondiale. Raggiunto anche Pelé : Tra club e Nazionale, quella contro Sergio Ramos e compagni è la 51tripletta in carriera, e la 51segnata nella storia della Coppa del Mondo. Storico, appunto. O mostruoso Cristiano Ronaldo. C'è chi ...

Punizione Cristiano Ronaldo - lo spettacolo in diretta : delirio in campo e sugli spalti [VIDEO] : spettacolo nella gara del Mondiale tra Portogallo e Spagna. Pochi minuti e la gara si sblocca, calcio di rigore per il Portogallo, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Ma la Spagna ha una grande reazione e pareggia con una rete fantastica di Diego Costa, è la giornata di Cristiano Ronaldo, altra rete del portoghese ma evidente errore del portiere De Gea. Nella ripresa sale in cattedra la Spagna che ribalta tutto ed in pochi minuti, pareggio di Diego ...

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol pazzesco su punizione. Portogallo-Spagna 3-3 : Cristiano Ronaldo ha completato la sua serata da sogno siglando una tripletta indimenticabile contro le Furie Rosse. Il Pallone d’Oro ha chiuso il tris con una micidiale punizione dal limite che segue il calcio di rigore trasformato dopo aver subito il fallo e la botta dal limite con papera di De Gea. CR7 ha così trascinato i Campioni d’Europa verso il pareggio per 3-3 contro la Spagna ai Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO del gol su ...

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

Spagna-Portogallo 3-3 - Mondiali 2018 : micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo - che pareggio nel derby iberico : Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma ...

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-3 - micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.

