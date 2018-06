Cristiano Ronaldo paga 18 8 milioni e fa pace con la Spagna

Portogallo-Spagna - dalle 20.00 La Diretta Hierro debutta contro Cristiano Ronaldo : Al secondo giorno di Russia 2018 è già il momento di una delle partite più interessanti e attese dell'intera fase a gironi. A Sochi, nello stadio che ha ospitato la cerimonia di apertura e chiusura ...

Un pessimo studente - un figlio disubbidiente una leggenda : Cristiano Ronaldo! : Gossip che fu ripreso dalle testate di tutto il mondo, il The Sun in primis. Ci ha pensato una sua ex fiamma, Nereida Gallardo , a difenderlo: ' Cristiano gay? Quando stava con me assolutamente no, ...

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida le Furie Rosse : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida le Furie Rosse : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Sochi (Russia) andrà in scena una delle partite più attesa della fase a gironi, la sfida da urlo che sostanzialmente metterà in palio il primo posto nel gruppo B: da una parte le spettacolari Furie Rosse tra le grandi favorite per alzare al cielo la Coppa, dall’altra i Campioni d’Europa trascinati da un vertiginoso ...

Cristiano Ronaldo in carcere?! CR7 patteggia col fisco : condanna di 2 anni e multa pazzesca : Cristiano Ronaldo ha patteggiato con il fisco spagnolo: CR7 condannato a 2 anni con la condizionale e una multa di 18.8 milioni di euro Cristiano Ronaldo ha ‘risolto’ i suoi problemi con il fisco, patteggiando. Il calciatore portoghese, impegnato questa sera nell’esordio ai Mondiali di Russia 2018 contro la Spagna, è stato condannato a 2 anni, con la condizionale, e una multa di 18.8 milioni di euro. CR7, secondo quanto si ...

Cristiano Ronaldo si accorda col Fisco : 2 anni e multa da 18 - 8 milioni : Alla fine si sono messi d'accordo. Cristiano Ronaldo, attualmente impegnato ai Mondiali in Russia con la propria Nazionale, risolve il proprio contenzioso con il Fisco spagnolo, riconoscendo la sua responsabilità su quattro reati. Il fuoriclasse portoghese ha accettato di pagare di 18,8 milioni di euro e di scontare una pena di due anni di carcere con la condizionale.La somma che inizialmente era stata contestata al giocatore era di 14,7 milioni ...

Cristiano Ronaldo trova l’accordo con il fisco : Una condanna di due anni, con la condizionale, e una multa di 18,8 milioni: Cristiano Ronaldo, scrive ‘El Mundo’, ha raggiunto un accordo con l’avvocatura di stato spagnola in merito al suo contenzioso con il fisco, ammettendo le sue responsabilità per quattro reati. Il portoghese vede ridotta la cifra evasa che scende da 14,7 milioni a 5,7 milioni. Con questo accordo Cr7 derubrica i suoi problemi fiscali, dal punto di vista ...

Portogallo - il valore della rosa : Cristiano Ronaldo è la punta di diamante : I portoghesi arrivano al Mondiale da campioni d'Europa in carica: per loro subito un primo match proibitivo, contro la Spagna vicina di casa. L'articolo Portogallo, il valore della rosa: Cristiano Ronaldo è la punta di diamante è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Chi la spunterà, dunque, tra i campione del mondo del 2010 in Sud Africa e tra i campioni d'Europa di due anni fa in Francia? Da una parte, dunque, vedremo la Spagna che si disporrà sul campo con il ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Dopo l’incredibile esonero del CT Julen Lopetegui, appena un giorno prima del via ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018, la Spagna prova a concentrarsi solamente sul campo, in vista di un esordio decisamente non semplice. contro la Roja ora allenata dall’ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, infatti, ci sarà il Portogallo per un match che sarà, con molta probabilità, già uno spareggio per il primo posto del Gruppo B. Le ...

Ora o mai più : Cristiano Ronaldo va a caccia del Mondiale : Ci proverà, per la quarta volta in carriera. Con ogni probabilità, l’ultima. Cristiano Ronaldo scende in campo nel Mondiale di Russia 2018, con l’obiettivo di riempire l’unico spazio vuoto nel suo cv: alla casella «Coppa del Mondo», infatti, il fenomeno portoghese annovera soltanto tre reti in tredici partite, meno di uno ogni quattro incontri. Un rapporto ridicolo se confrontato con i 450 gol realizzati in 438 match con la maglia del Real ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...

Mondiali - Santos : “punto su Cristiano Ronaldo” : “Portogallo-Spagna è un classica del calcio, lo è storicamente, e sarà una sfida difficile per tutte e due. Loro hanno qualità enormi, ma noi ci siamo preparati bene e sappiamo cosa dovremo fare in campo”. Alla vigilia del confronto di Sochi, uno dei più attesi della prima fase dei Mondiali, il ct portoghese Fernando Santos esprime fiducia. “Gli spagnoli hanno schemi di gioco consolidati – dice ancora – che ...

Cristiano Ronaldo : “Il Portogallo farà come a Euro 2016” : Di recente ha annunciato l’addio al Real Madrid, definendolo “una decisione irrevocabile”: in attesa di conoscere il nome del suo prossimo club, Cristiano Ronaldo si prepara al Mondiale con il suo Portogallo. Dopo l’exploit di Euro 2016, in cui il Portogallo si è laureato Campione d’Europa, l’ormai ex giocatore del Madrid crede che la sua nazionale sia in grado di ripetere i fasti in terra di Francia. Il ...