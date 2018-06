Cristiano Ronaldo da record | gol in 4 Mondiali di fila Video | è il primo della Liga a

Portogallo-Spagna - video rigore Cristiano Ronaldo : var conferma fallo di Nacho : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] La tecnologia ha aiutato l'arbitro Rocchi ad assegnare il tiro dagli undici metri. Cristiano ...

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l'errore è clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l'errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo ...

VIDEO Doppietta stellare di Cristiano Ronaldo in Spagna-Portogallo! I gol del fenomeno lusitano - rigore e papera De Gea : Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista nel primo tempo di Spagna-Portogallo, match dei Mondiali 2018. Il fenomeno lusitano ha siglato una Doppietta stellare che spedisce i Campioni d’Europa sul 2-1: al 4′ ha trasformato un calcio di rigore che si è procurato, poi allo scadere ha tirato una bomba dal limite dell’area e il pallone si è insaccato grazie a una papera di De Gea. Di seguito il VIDEO con i gol segnati da ...

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l’errore è clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l’errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo trascinatore. Dopo aver incassato il gol del pareggio di Diego Costa, il Portogallo è riuscito a portarsi in vantaggio prima dell’intervallo grazie alla doppietta di CR7. clamoroso però l’errore di De Gea che sul mancino ...

Diretta/ Portogallo Spagna (risultato live 2-1) streaming video Canale 5 : ancora Cristiano Ronaldo! : Diretta Portogallo Spagna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Subito una grande sfida nella prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:43:00 GMT)

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo al comando con 2 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Brasile - Neymar : 'Io il migliore al mondo. Messi e Cristiano Ronaldo di un altro pianeta' : 'Sono il migliore del mondo. Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta'. A parlare è il fuoriclasse del Brasile e del Psg, Neymar, rendendo omaggio al suo ex compagno di squadra al Barcellona Leo Messi e al ...

Diretta/ Portogallo Spagna (risultato live 1-0) streaming video Canale 5 : Cristiano Ronaldo su rigore! : Diretta Portogallo Spagna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Subito una grande sfida nella prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:03:00 GMT)

Portogallo-Spagna - dalle 20.00 La Diretta Hierro debutta contro Cristiano Ronaldo : Al secondo giorno di Russia 2018 è già il momento di una delle partite più interessanti e attese dell'intera fase a gironi. A Sochi, nello stadio che ha ospitato la cerimonia di apertura e chiusura ...

Cristiano Ronaldo paga 18.8 milioni e fa pace con la Spagna : Una multa da 18.8 milioni e una condanna di due anni con la condizionale. Cristiano Ronaldo, secondo quanto riferisce El

Un pessimo studente - un figlio disubbidiente una leggenda : Cristiano Ronaldo! : Gossip che fu ripreso dalle testate di tutto il mondo, il The Sun in primis. Ci ha pensato una sua ex fiamma, Nereida Gallardo , a difenderlo: ' Cristiano gay? Quando stava con me assolutamente no, ...

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida le Furie Rosse : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida le Furie Rosse : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Sochi (Russia) andrà in scena una delle partite più attesa della fase a gironi, la sfida da urlo che sostanzialmente metterà in palio il primo posto nel gruppo B: da una parte le spettacolari Furie Rosse tra le grandi favorite per alzare al cielo la Coppa, dall’altra i Campioni d’Europa trascinati da un vertiginoso ...

Cristiano Ronaldo in carcere?! CR7 patteggia col fisco : condanna di 2 anni e multa pazzesca : Cristiano Ronaldo ha patteggiato con il fisco spagnolo: CR7 condannato a 2 anni con la condizionale e una multa di 18.8 milioni di euro Cristiano Ronaldo ha ‘risolto’ i suoi problemi con il fisco, patteggiando. Il calciatore portoghese, impegnato questa sera nell’esordio ai Mondiali di Russia 2018 contro la Spagna, è stato condannato a 2 anni, con la condizionale, e una multa di 18.8 milioni di euro. CR7, secondo quanto si ...