Courteney Cox sposa Johnny McDaid nel weekend

(Di venerdì 15 giugno 2018) 54 anni proprio oggi, Courtney Cox, storica diva di Friends, ha deciso di regalarsi un matrimonio. L'ex moglie di David Arquette sposerà domani, 41enne cantante degli Snow Patrol. Jennifer Aniston, sua collega di set nell'indimenticata sit-com, le farà da damigella d'onore. Tre anni fa, come dimenticarlo, fu la Cox a fare altrettanto, quando Jennifer sposò Justin Theroux. La speranza, ovviamente, è che le nozze non finiscano come quelle della collega, dopo 3 anni tornata single.Una cerimonia intima, riferisce il Mirror, che si terrà in Irlanda del Nord, a Derry. Ed Sheeran intratterrà i pochi e selezionati ospiti, con i due innamorati che si sposeranno nella chiesa di St Mary, ad Ardmore, vicino a dove è cresciuto. E' probabile che la coppia ceda poi ad un secondo ricevimento americano, a Malibù, in California.prosegui la letturaCox...