blogo

: Cos'è DAZN, la piattaforma Perform per la Serie A in streaming - tvblogit : Cos'è DAZN, la piattaforma Perform per la Serie A in streaming - corradopaolucci : Diritti tv Serie A: che cos'è #Dazn, la #Netflix dello sport - SportUp - CalcioNews24 : DAZN, che cos’è, quanto costa e come abbonarsi al nuovo canale di Perform -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Se Netflix è dedicata a film,e doc,trasmette eventi sportivi: si può presentare così la nuovalive e on demand di, società britannica che ha conquistato una fetta dei diritti per laA del prossimo triennio. Cos'è? Come anticipato,è unapay in live, visibile sul Pc, sugli smart tv e sui vari device digitali, comprese le consolle game. Si legge "Da-zon" ed è attiva in Germania, Svizzera, Austria, Canada e Giappone, oltre che in Italia, ma dal 18 agosto. Il suo contenuto principale è il calcio, anche se sta già guardando all'inserimento di altri contenuti sportivi pure nei pacchetti italiani. In realtà il suo traino in Italia sarà la trasmissione delle partite diA, secondo gli accordi (ancora in via di definizione) con la Lega Calcio. L'offertaCome Netflix,sarà visibile mediante un ...