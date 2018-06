Cortellesi e Annunziata da Mattarella | sono Donne ad alta quota

notizie.tiscali

: Tra le 'Mele d'Oro' Federica Mogherini, Paola Cortellesi, Elisabetta Casellati e Lucia Annunziata - RadioLondra_ : Tra le 'Mele d'Oro' Federica Mogherini, Paola Cortellesi, Elisabetta Casellati e Lucia Annunziata -

(Di venerdì 15 giugno 2018) ... a cui va la Mela d'oro per l'informazione, l'attrice e sceneggiatrice Paola, a cui va la Mela d'oro per lo spettacolo, l'rappresentante per la politica Ue Federica Mogherini, che ...