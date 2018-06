Corea | pace sofferta | ma necessaria e attesa dalla popolazione

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Moon - da summit nuova storia pace Corea : ANSA, - SINGAPORE, 12 GIU - Il presidente sudCoreano, Moon Jae-in, ha definito "storico" il summit tra il presidente Donald Trump e il leader nordCoreano Kim Jong-un, capace di chiudere l'ultimo ...

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Media N.Corea rilanciano propositi pace : 05.28 Il leader nordcoreano Kim Jong-Un discuterà una "nuova" relazione tra il Nord e gli Stati Uniti in un imminente summit con il presidente americano Donald Trump: lo riportano i Media di Pyongyang, dando l'annuncio ufficiale dell'incontro di domani a Singapore. Kim e Trump, scrive tra gli altri l'agenzia Kcna, scambieranno vedute e opinioni su come costruire "un meccanismo di pace duratura e permanente sulla penisola coreana" perseguendo ...

Il Papa : colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace per la Penisola Coreana : Angelus. "I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo, che assicuri un futuro di pace per la Penisola Coreana e per il mondo intero". È l'auspicio che Papa Francesco esprime al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, sottolineando l'importanza e la speranza sollevata dal vertice fra il presidente degli Usa Donald ...

Trump : pace con Corea dal 12 a Singapore : 21.35 Donald Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. Lo ha confermato lo stesso presidente degli Stati Uniti parlando ai giornalisti dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del leader nordCoreano. Pyongyang vuole fare la denuclearizzazione, ha riferito Trump che si è visto con Kim Jong-chol.Il dialogo con la Corea del nord sarà "un processo che comincerà il 12 giugno a Singapore" e che "alla fine sarà coronato dal ...

Corea - ombre sulla pace : "No a incontro con Trump se si chiede lo stop al nucleare" : Cambio di toni della Corea del Nord che dice di non voler rinunciare al nucleare in cambio di aiuti economici

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)

Usa-Corea del Nord : da segretario Pompeo segnali di pace a Pyongyang per il rilascio di cittadini statunitensi : Kim, che aveva aperto alla denuclearizzazione, chiede, però, rassicurazioni sulla sicurezza della nazione mentre si concentrerà al miglioramento della sua economia. , Res,

Disgelo Kim-Trump - liberati 3 prigionieri Usa/ Corea Del Nord - operazione Pompeo condizione al vertice di pace : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "liberati 3 prigionieri Usa, a casa con Pompeo"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:10:00 GMT)