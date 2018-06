Corea del Nord | Giappone lavora a summit con Kim Jong-un

Le sanzioni alla Corea del nord resteranno fino alla denuclearizzazione - dice Pompeo : "Dobbiamo completare la denuclearizzazione, solo allora leveremo le sanzioni". Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo chiarisce tempi e regole dell'accordo con la Corea del nord dopo lo storico incontro avvenuto a Singapore fra il presidente americano Donald Trump e quello nordCoreano Kim J

Corea del Nord - gli Usa confermano : “Le sanzioni resteranno” : Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” proviene da NewsGo.

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Corea del Nord - gli Usa confermano : 'Le sanzioni resteranno' : Il summit di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un è "un punto si svolta" nelle relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, ma le sanzioni nei confronti del Paese asiatico resteranno fino a quando ...

Quanto tempo ci vorrà per il disarmo nucleare della Corea del Nord? : ... mentre - sottolinea SIPRI - Israele ha sempre portato avanti una politica di opacità. A fronte di questi numeri attuali, l'andamento della riduzione può essere stimato da una secondo fonte, il ...

Pax Coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

Vi racconto il summit di Singapore visto con le lenti della Corea del Nord : ... linee che sono state di fatto recepite dall'Accordo, secco ma significativo, di Singapore? Che cessi, in primissimo luogo, la politica ostile degli Stati Uniti, ovvero la tensione politica, ...

Mobius : la nuova frontiera economica si chiama Corea del Nord : Ma partendo da questo presupposto e cioè che i rapporti tra le parti siano in futuro altrettanto positivi, Mark Mobius, magnate dell'investimento, ha considerato la potenziale apertura dell'economia ...

Dal G7 alla Corea del Nord - gli Stati Uniti di Trump non smettono di stupire : I giorni tra l'8 e il 12 giugno sono Stati piuttosto intensi per il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, divisi tra la partecipazione al quarantaquattresimo G7 e lo storico incontro con il leader della Corea del Nord. Giorni che non sono Stati privi di colpi di scena, in perfetta linea con quella che Maurizio Molinari ha efficacemente chiamato "la diplomazia del pugile", alludendo alla politica tutta ripensamenti tipica del Presidente ...

La sorella del leader Coreano Kim scambia la penna di Trump prima che il fratello firmi l'accordo : Kim Jong-un è sembrato riluttante a usare la penna che gli è stata fornita per firmare lo storico accordo di denuclearizzazione con Donald Trump. E così un membro della squadra di sicurezza del capo della Corea del Nord è stato visto indossare guanti bianchi e pulire la penna firmata Trump che gli è stata passata qualche istante prima che i due leader si sedessero per apporre le loro firme sullo storico ...

Mondiali 2018 - guida al Girone F : Germania - Messico - Svezia e Corea del Sud : La Germania non ha giocato un grande Europeo, ma arriva a questo Mondiale da campione in carica. Come vedete le sue possibilità di vittoria? Ci sono novità rispetto a due anni fa? Fabio Barcellona : ...

Corea del Sud : ai cripto-exchange le stesse regole delle banche : Negli scorsi giorni il sottosegretario maltese all'Economia Digitale, Silvio Schembri , ha presentato in Parlamento il disegno di legge con il nuovo impianto normativo su criptovalute e blockchain, ...

USA-Corea del Nord - Trump : evitata una potenziale catastrofe nucleare : Il presidente USA Donald Trump, a poche ore dalla conclusione del vertice di Singapore, ha pubblicato un post su Twitter per sottolineare l’importanza del suo incontro con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord. “Il mondo ha compiuto un grande passo in direzione opposta ad una potenziale catastrofe nucleare!“, ha scritto il tycoon. “Niente più lanci di missili, test nucleari o ricerche. Gli ostaggi sono rientrati in ...

Tutto bello - ma non scordiamoci cos'è la Corea del nord : Infine un punto spesso dimenticato: quest'anno il gruppo Open Doors che monitora le condizioni dei cristiani nel mondo ha definito la Corea del nord "il peggior paese", per le persecuzioni, gli ...