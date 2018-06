Coppa del Mondo | gli azzurri per la 2ª prova di Linz

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Tiro con l’arco – Tutti gli italiani convocati per la Coppa del Mondo : La terza tappa della Coppa del Mondo si disputerà a Salt Lake City, ecco gli azzurri convocati Dal 19 al 24 giugno è in programma a Salt Lake City (USA) la terza tappa di Coppa del Mondo. Lo staff azzurro ha deciso i convocati per le sfide statunitensi. Le scelte dei titolari sono state dettate anche dal concomitante impegno internazionale che vedrà l’Italia della divisione Arco Olimpico impegnata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona ...

Mondiali Russia 2018 : come seguire i match in Tv e streaming della seconda giornata di Coppa del Mondo : Egitto - Uruguay, Marocco - Iran e in prima serata Portogallo - Spagna. Scopriamo canali e orari per vedere le partite in chiaro o streaming e le possibili formazioni delle Nazionali.

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (Bl) - Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al’Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara av

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina (Bl), 14 giu. (AdnKronos) - Al suo 71esimo anno d’età, la competizione organizzata da ACI Belluno in collaborazione con l’Automobile Club D’Italia, si svolge nel terzo weekend di luglio come da tradizione del periodo storico (1947/1956) della corsa. Dal 1947, sulle “montagne più belle del mo

Coppa del mondo - 6 chili d'oro massiccio e base in malachite : le fasi della lavorazione nella fabbrica di Milano : Dal 1970, anno in cui vince l'appalto, l'azienda Bertoni si occupa della realizzazione della Coppa del mondo. Nel capannone di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, anche quest'anno è stata disegnata e creata la Coppa che premierà la squadra vincitrice dei Mondiali, al via da...

Coppa del Mondo a Malta : nel Trap misto secondi Stanco-Buccolieri - terzi Pellielo-Rossi : Doppio podio azzurro nella gara mista di Trap della tappa di Coppa del Mondo in corso a Malta. Al "Ta' Kandja Shooting Complex" di Siggiewi la coppia Emanuele Buccolieri- Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto, davanti all'altro tandem azzurro composto da Giovanni ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Ci sono Nespoli e Landi : La Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco farà tappa a Salt Lake City (USA) dal 19 al 24 giugno. L’Italia sarà presente al terzo appuntamento stagionale e sono stati ovviamente chiamati in causa gli azzurri meglio piazzati nelle varie classifiche e ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Samsun in programma a settembre. Nell’arco olimpico maschile si punterà su Mauro Nespoli, terzo in classifica generale, che sarà ...

Mondiale 2018 - ecco le cinque favorite per la conquista della Coppa : Il Mondiale in Russia sta per prendere il via e tutti sono in fermento per l'evento più importante e più seguito dai tanti appassionati per il calcio in giro per il Mondo. L'Italia, purtroppo, non ci ...

Russia-Arabia Saudita alle 17 La Diretta Comincia la Coppa del mondo : Al Luzhniki di Mosca va in scena il match inaugurale della Coppa del mondo 2018, che si apre ufficialmente quest'oggi di fronte alle autorità di tutto il mondo del calcio. La squadra padrona di casa, ...

Video di Robbie Williams a Russia 2018 - al via la Coppa del Mondo tra Angels e Feel : Il Video di Robbie Williams a Russia 2018 apre ufficialmente il Campionato di Coppa del Mondo di Calcio dal quale, dopo 60 anni, sarà assente l'Italia. Per l'occasione, l'artista ha scelto alcuni dei brani più significativi della sua carriera, lasciando fuori Party Like a Russian per motivi ancora da chiarire. Stando alle dichiarazioni rilasciate dall'artista, la scelta sarebbe ricaduta sui brani più noti del suo repertorio, smentendo così ...

Scoprite le incredibili offerte di dodocool per festeggiare la Coppa del Mondo di calcio : Con l'inizio dei mondiali di calcio dodocool lancia una nuova serie di sconti su numerosi accessori, oltre a un concorso legato ai pronostici. L'articolo Scoprite le incredibili offerte di dodocool per festeggiare la Coppa del Mondo di calcio proviene da TuttoAndroid.

Mondiali Russia 2018 : ecco la composizione degli otto Gironi della Coppa del Mondo : Scopriamo insieme la divisione delle 32 nazionali, nella prima fase della 21esima edizione della Coppa del Mondo di calcio.