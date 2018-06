Contributi volontari INPS | versamento primo trimestre 2018

leggioggi

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il sistema previdenziale italiano permette a chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa la possibilità, pagando di tasca propria, di poter perfezionare il raggiungimento dei requisiti assicurativi evi per raggiungere il diritto alla pensione o aumentarne l’importo. Si tratta diche possono essere utilizzati, sia per il raggiungimento di pensioni dirette (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione d’invalidità, ecc.) che di pensioni indirette (come la pensione di reversibilità). Ma come funziona nello specifico la contribuzione? Quanto costa per esempio un anno di? Come fare domanda? Come e quando pagare? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio cosa e come fare.: i benefici Ai sensi dell’art. 9 del Dpr 1432/1971, isono a tutti gli effetti di legge ...