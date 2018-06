Conte-Macron | Pronti a collaborare su immigrazione e non solo

blogo

(Di venerdì 15 giugno 2018) 16.43 -"duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuelall'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.incontraallʼEliseo: l'Italia vuole Hotspot in paesi africani Conferenza stampa 16.20 - Nella conferenza stampa congiunta con il presidente francese all'Eliseo, il premier italianoha parlato di "cambio di paradigma" nella gestione dei flussi migratori, di un nuovo "approccio integrato" di cui l'Italia si farà portavoce nelle sedi europee: "Conabbiamo condiviso l'idea di lavorare insieme sulle principali sfide dell'Europa. ...