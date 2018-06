Conte-Macron | arriva la pace Juncker | impossibile per la Ue accogliere tutti

Conte vede Macron. Scontro con Salvini sulle quote dei rifugiati : C’è un misterioso presunto scambio di persona che non è emerso attraverso il comunicato ufficiale dell’Eliseo e la successiva dichiarazione rilasciata da Giuseppe Conte dopo la telefonata notturna del disgelo del presidente francese Emmanuel Macron. Le scuse che aveva preteso il premier, sostenuto con ruvidezza dal ministro dell’Interno Matteo Salv...

Di cosa discuteranno Conte e Macron oggi a pranzo : tutti i dossier sul tavolo : Per uno dei tanti paradossi della politica, lo scontro al fulmicotone tra Roma e Parigi sui migranti potrebbe portare ad una fase di profonda comprensione tra Palazzo Chigi e l’Eliseo. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, con il loro faccia a faccia di oggi, hanno l’opportunità di chiarirsi le idee su una serie di dossier lasciati in sospeso negli ultimi mesi, e stabilire – come spesso accade in queste occasioni – un ...

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

Aquarius - telefonata cordiale di Macron a Conte : venerdì pranzo a Parigi : Aquarius, telefonata cordiale di Macron a Conte: venerdì pranzo a Parigi Aquarius, telefonata cordiale di Macron a Conte: venerdì pranzo a Parigi Continua a leggere L'articolo Aquarius, telefonata cordiale di Macron a Conte: venerdì pranzo a Parigi proviene da NewsGo.

Aquarius - nave migranti cambia rotta : verso la Sardegna/ Video - in Spagna entro domenica? Tregua Conte-Macron : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Meloni : Conte da Macron? dica che è cambiata musica : Meloni: io avrei richiamato ambasciatore Roma – Di seguito quanto detto al programma ‘Un Giorno da Pecora’ dal leader di FdI, Giorgia Meloni. “Conte a Parigi da Macron? Dipende cosa gli andrà a dire. Spero gli vada a spiegare che è cambiata la musica. Io avrei richiamato l’ambasciatore dopo quelle dichiarazioni. Macron, silenzio, cortesemente, silenzio. Noi non siamo una loro colonia, non possiamo essere trattati ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Conte : chiederò collaborazione a Macron su tema immigrazione : Conte: arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace Roma – Di seguito le parole del premier Giuseppe Conte. “Ieri sera ho parlato a lungo al telefono con il Presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione della nave Aquarius. Macron ha tenuto a chiarire subito che non sono sue le parole gravemente offensive nei confronti dell’Italia e degli italiani uscite nei giorni scorsi. Ho preso atto di queste ...

Conte : "Macron non ha offeso l'Italia<br>Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Macron-Conte : domani vertice a pranzo | : Le tensioni si sciolgono dopo la telefonata tra il premier italiano e il presidente francese. L’incontro tra i due ci sarà. Intanto l’imbarcazione della Ong cambia rotta per le pessime condizioni del mare

Perché Macron si è sbrigato a ricucire lo strappo con Conte e l'Italia : Dopo quattro giorni di escalation di tensione nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Francia seguite al caso della nave Aquarius, Giuseppe Conte e Emmanuel Macron si sentono al telefono di notte e decidono di vedersi domani a Parigi, confermando una visita di Stato programmata ma annullata ieri per 'assenza di condizioni giuste'. "Ieri sera ho ricevuto una telefonata dal presidente francese che ha tenuto a precisare che ...

Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Crisi migranti - Conte domani a Parigi da Macron : Il vertice di Parigi domani ci sarà: Giuseppe Conte incontrerà Macron all'Eliseo per discutere dell'emergenza migranti in corso. L'incontro tra il premier italiano e il presidente francese era stato ...