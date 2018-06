Conte e Macron d' accordo sugli hotspot | nei Paesi africani

Macron legittima Conte ma sui porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Conte-Macron : "Pronti a collaborare su immigrazione e non solo" : 16.43 - Conte "duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.Conte ...

Com'è andato l'incontro a Parigi tra Macron e Conte : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Caso migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Conte da Macron : "Cambiare regolamento Dublino" : Parigi, 15 giu. , AdnKronos, - - Pace fatta tra Italia e Francia. "C'è una perfetta intesa" con Emmanuel Macron, "ci siamo perfettamente chiariti", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parigi val bene una (pro)messa. Conte e Macron fanno pace : Dimenticare le tensioni e «andare mano nella mano, verso soluzioni della crisi dei migranti». Questo è il messaggio che hanno voluto far passare Emmanuel Macron e Giuseppe Conte, accolto con gli onori all’Eliseo, nel suo primo vertice di Stato. E al nervosismo della lunga ora di attesa della conferenza stampa congiunta, densa di interrogativi, a volte ironici («Colpa degli italiani, sempre in ritardo») e spesso preoccupati dei giornalisti ...

Conte da Macron : «Ora intesa perfetta. Trattato di Dublino - serve riforma» : Il faccia a faccia fra il premier italiano e il presidente francese. Accordo per proporre in sede europea l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo e cercare di evitare partenze e morti dei migranti

AQUARIUS E MIGRANTI - VERTICE MACRON-Conte/ Ultime notizie : tra Francia e Italia c'è intesa solo sugli hotspot : Caso AQUARIUS, pace Conte-Macron: Ultime notizie Italia-Francia, 'lavoriamo su riforma Dublino'. Salvini: 'nave MIGRANTI in Spagna, no crociera'.

Il vuoto di potere a Roma e l'incontro Macron-Conte. Di cosa parlare a cena : Fuggire dalla noia e quindi prima di tutto dalla ripetitività, il nostro nemico nelle cene di oggi e dei prossimi due giorni è la squadra ben nutrita di quelli che liquideranno la vicenda delle indagini sullo stadio della Roma con un "con tutti uguali" e un "sempre uguale", magari condito con l'anal

Migranti - Macron : "Rafforzare rapporti con Paesi d'origine" | Conte : "Aquarius? Caso chiuso" : Conferenza stampa congiunta tra il presidente francese e il premier italiano. Il primo: "La risposta alla crisi migratoria sia europea, non nazionale". Il secondo: "Bisogna voltare pagina. Piena condivisione con il ministro dell'Interno e con quello dell'Infrastrutture".

Conte all’Eliseo da Macron : proposta italiana per rivedere le regole sui migranti : Italia e Francia “condividono l’idea di lavorare insieme sulle principali sfide europee”, a partire dai migranti con il superamento del trattato di Dublino e la proposta di organizzare i centri di raccolta (i famigerati hotspot) nei Paesi d’origine o di transito dei migranti. Insomma, tra Italia e Francia è scoppiata la pace dopo lo scontro sul ca...

Migranti - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Macron : “Cambiamo Dublino - nessuno in Ue può lavarsi le mani” : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron ha dato vita a un'intesa sui temi di Migranti ed Eurozona. Conte annuncia che proporrà una modifica al regolamento di Dublino: "In Europa nessuno può lavarsi le mani". Accordo anche sui centri di protezione europea nei paesi d'origine, mentre Macron ribadisce dopo il caso Aquarius: "L'Italia non può bypassare il diritto internazionale, serve un ...

Conte e Macron : c'è convergenza su immigrazione e Zona euro : Teleborsa, - C'è convergenza tra Italia e Francia su immigrazione e euro . Lo hanno dichiarato il Presidente francese Emmanuel Macron e il Premier italiano Giuseppe Conte al termine del bilaterale ...