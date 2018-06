Conte da Macron | «Ora intesa perfetta Trattato di Dublino | serve riforma»

Migranti - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Macron : “Cambiamo Dublino - nessuno in Ue può lavarsi le mani” : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron ha dato vita a un'intesa sui temi di Migranti ed Eurozona. Conte annuncia che proporrà una modifica al regolamento di Dublino : "In Europa nessuno può lavarsi le mani". Accordo anche sui centri di protezione europea nei paesi d'origine, mentre Macron ribadisce dopo il caso Aquarius: "L'Italia non può bypassare il diritto internazionale, serve un ...

Tanti sorrisi e pochi fatti A buca il vertice Macron-Conte : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron dopo le polemiche di questi giorni per le critiche da parte di Parigi per la vicenda Aquarius. I due si sono stretti la mano e hanno discusso dell'ipotesi di hotspot per i migranti nei Paesi di origine, soprattutto in Libia e in Niger. "Abbiamo parlato di immigrazione ed eurozona, e questi due temi sono test per l'Europa e test per i nostri due Paesi", ha affermato ...