Conte da Macron | Cambiare regolamento Dublino

Caso migranti - Macron- Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Parigi val bene una (pro)messa. Conte e Macron fanno pace : Dimenticare le tensioni e «andare mano nella mano, verso soluzioni della crisi dei migranti». Questo è il messaggio che hanno voluto far passare Emmanuel Macron e Giuseppe Conte , accolto con gli onori all’Eliseo, nel suo primo vertice di Stato. E al nervosismo della lunga ora di attesa della conferenza stampa congiunta, densa di interrogativi, a volte ironici («Colpa degli italiani, sempre in ritardo») e spesso preoccupati dei giornalisti ...

Conte da Macron : «Ora intesa perfetta. Trattato di Dublino - serve riforma» : Il faccia a faccia fra il premier italiano e il presidente francese. Accordo per proporre in sede europea l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo e cercare di evitare partenze e morti dei migranti