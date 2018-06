Conte arrivato all' Eliseo | calorosa stretta di mano con Macron

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio :?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

