Conte all’Eliseo da Macron | proposta italiana per rivedere le regole sui migranti  

Conte all’Eliseo per l’incontro con Macron : “Regolamento di Dublino deve cambiare” : La stretta di mano tra Macron e Conte sigla la pace, o almeno l’armistizio, tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso Aquarius. Con l’obiettivo di far partire un lavoro comune sul tema dei migranti. E le parole del capo dello Stato francese sono all’insegna dell’intesa ritrovata: «Non dimentichiamo cosa l’Italia ha dovuto subire sul fronte dell...

