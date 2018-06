Conte a Parigi da Macron | vertice con al centro il nodo dei migranti

Conte da Macron a Parigi : hotspot per bloccare le partenze dei migranti Video : Via al faccia a faccia fra il premier italiano e il presidente francese. Conte proporrà l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo e cercare di evitare le partenze dei migranti

Conte a Parigi cerca la solidarietà dell’Europa : Nonostante Emmanuel Macron abbia sconvolto gli italiani parlando di “cinismo” e “irresponsabilità”, il nuovo presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte non ha annullato la sua visita prevista per venerdì all’Eliseo. Leggi

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso l'Italia.

Migranti - Conte : a Parigi chiedo sostegno : 17.15 "A Parigi porterò la richiesta dell'Italia di un'ampia collaborazione e solidarietà a livello europeo sul tema immigrazione". Così il premier Conte su Facebook,dopo la conferma dell'incontro con il presidente francese Macron, domani a Parigi. Il nostro Paese "non può più essere solo a gestire le emergenze" Conte ricorda di aver parlato a lungo al telefono con Macron riguardo alla nave Aquarius. Il presidente francese ha "tenuto a ...

Migranti - Conte : 'A Parigi chiederò la collaborazione dell'Ue' : "E' arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace - ha aggiunto - che veda il nostro Paese non più solo a gestire le emergenze che riguardano i Migranti".

Crisi migranti - Conte domani a Parigi da Macron : Il vertice di Parigi domani ci sarà: Giuseppe Conte incontrerà Macron all'Eliseo per discutere dell'emergenza migranti in corso. L'incontro tra il premier italiano e il presidente francese era stato ...

Conte domani a Parigi : «Caso chiuso». Macron : mai voluto offendere Italia e italiani : Giornata infuocata quella di ieri: Roma aveva chiesto le scuse di Parigi dopo l’attacco sul tema dei migranti, ma il presidente francese aveva ribadito di non voler «dare ragione a chi provoca». Oggi la conferma dell’incontro di domani all’Eliseo. Conte: Macron mi ha detto che le frasi sull’Italia non sono attribuibili a lui...

Aquarius - disgelo Macron-Conte : domani vertice Parigi/ Video - “nuove iniziative insieme sui migranti” : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:52:00 GMT)

