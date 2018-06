Coni | ' Malagò indagato? Ha chiesto di essere interrogato per chiarire'

Stadio Roma - indagato Giovanni Malagò : il Coni dà l’ok ai parcheggi - poi Parnasi offre lavoro al compagno della figlia : C’e’ anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo la Procura di Roma, fra i destinatari delle “utilità” dispensate dal costruttore Luca Parnasi nel tentativo di oliare la macchina per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma. E, in questo caso, anche dell’approccio per la costruzione di un altro impianto, quello del club milanese del Milan. Nell’informativa che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ha consegnato nelle mani ...

Coni : lunedì 11 a Malago a Redipuglia : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Duplice appuntamento per il Coni la settimana prossima in Friuli Venezia Giulia. lunedì 11 alle 15.30 il presidente Giovanni Malagò sarà al Sacrario di Redipuglia per rendere ...

Festa di diploma al Coni per 38 studenti master Sbs - Malagò : 'Ora studiare è un obbligo' : ... 500 chilometri sul crinale in Emilia-Romagna E' la gara podistica più lunga del mondo, aperta agli atleti di tutte le nazioni 'Forgood', sport contro la poverta' per 504 bambini Progetto inclusione ...

Malagò e Mornati all'inaugurazione della sede del Coni di Terni : Spero di tornare qui per inaugurare un grande impianto sportivo che completerebbe un percorso di integrazione tra il nostro mondo e il turismo. Il CONI é un grande porto sicuro. Viva l'Umbria e viva ...

Universiadi Malagò Coni ottimista ma... : ANSA , NAPOLI , 12 APR 'Sarebbe gravissimo se Napoli e laCampania perdessero l'importante opportunità delle Universiadi,ma siamo ottimisti perché siamo i campioni del mondo nel farecose all'ultimo minuto soprattutto al Sud'. Lo ha detto ilpresidente del Coni Giovanni Malagò sui ritardinell'avvicinamento alle Universiadi di Napoli 2019. 'Io dal primo giorno ha detto ...