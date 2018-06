Confisca del bronzo di Lisippo | il Getty Museum farà ricorso in Cassazione

Confiscata la villa del 're' dei ladri - esperto in rapine vip : tra le vittime Vieira e la vedova Trussardi : Era il re dei furti nelle case dei vip, ma ora il ladro ed esperto in truffe peruviane si vedrà confiscare la villa, il negozio e il conto corrente. Alfredo Lindley, 26 anni, aveva messo in atto negli ...

Mafia - la casa Confiscata al “re del vento” Nicastri diventa residenza per artisti : Ciò che era di Cosa nostra diventa dimora di artisti. Che si pagheranno il vitto e l’alloggio donando alla città il loro lavoro. Succede ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove il sindaco Domenico Surdi ha deciso di utilizzare in modo sperimentale uno dei beni confiscati alla Mafia e assegnato al comune: l’ha trasformato in una residenza temporanea per artisti. Si tratta del lussuoso appartamento nel centro città che appartaneva a ...

Mondo di mezzo - Confiscato tesoro di Buzzi e del nero Carminati. Vale decine di milioni di euro : Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha proceduto alla confisca di beni , fino ad ora sotto sequestro, per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul Mondo di mezzo. I giudici, così come sollecitato dalla procura nel febbraio scorso, hanno confiscato, tra l'altro, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto ...

‘Ndrangheta - Confiscati 50 milioni a imprenditore di Reggio Calabria. “Ha reso una cosca socia del Comune” : “Un vero e proprio braccio economico” della cosca Tegano che con lui è diventata socia addirittura del Comune di Reggio Calabria. Su richiesta della Corte d’Appello, la Guardia di finanza ha confiscato beni per 50 milioni all’imprenditore Giuseppe Rocco Rechichi ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Archi. Dopo il sequestro, i magistrati hanno disposto i sigilli definitivi al suo intero patrimonio costituito dalle società “Sica Srl” e ...