Confesercenti | inflazione da caro-carburanti | consumi al palo

Inflazione : Confesercenti - via paleoaccise - su benzina valgono 28 cents/litro (2) : (AdnKronos) – Il costo del greggio, per via degli accordi Opec sull’offerte e delle crescenti tensioni del contesto internazionale, rileva Confesercenti, “è destinato ancora a salire: bisogna dunque agire per contenere il prezzo finale agendo sulla leva fiscale. Attualmente si paga un litro di benzina, in media, 1,64 euro, di cui 1,02 di tasse, tra accise e IVA che insiste sulle accise, una vera tassa sulla tassa. Dati simili ...